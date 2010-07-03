Собянин пригласил москвичей на весеннюю уборку города

Фото: пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в весенней уборке города, которая пройдет 13 и 20 апреля.

"Приглашаю всех на весеннюю уборку города 13 и 20 апреля. Будем наводить красоту в парках, во дворах и на набережных", – написал мэр в Twitter.

Градоначальник призвал людей приходить с хорошим настроением. Всех пришедших обеспечат инвентарем.

Приглашаю всех на весеннюю уборку города 13 и 20 апреля. Будем наводить красоту в парках, во дворах и на набережных. Приходите с хорошим настроением, а инвентарь мы обеспечим. https://t.co/cQzr0ob8Ae — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 апреля 2019 г.



Месячник по уборке и благоустройству городских территорий будет продолжаться весь апрель. Планируется провести порядка 50 видов работ. Это восстановление свыше 35 тысяч гектаров газонов, удаление сухостойных деревьев, разбивка цветников, ремонт детских и спортивных площадок.

Во время субботников 13 и 20 апреля в ЦАО предстоит высадить более 2,3 тысячи деревьев и кустарников. Для участников подготовлены концерты, конкурсы и другие развлечения. Кроме того, будут работать полевые кухни.