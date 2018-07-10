Почетным знаком "Родительская слава" наградили 17 многодетных семей

10 июля, 17:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин наградил 17 многодетных семей почетным знаком "Родительская слава".
В общей сложности в этих семьях воспитываются 106 детей. В их числе: семьи Афанасенковых и Белоусовых с шестью детьми, семья Вишневых с пятью детьми, семья Воробьевых с семью детьми, семья А. Е. Высоцкой и И.В. Матвеева с пятью детьми. Также награды получили семья Гуреевых с семью детьми, семья Дроновых, в которой пять детей, семья А.Х. Идиговой (семь детей), семья Кирилловых (девять детей), семья Кузнецовых (восемь детей), семья Макаровых (семь детей), семья Мочаловых (пять детей), семья Парастаевых (пять детей), семья Садиковых (шесть детей), семья Терехиных (восемь детей), семья Титовых (пять детей) и семья Червовых (пять детей). Все семьи получат премию в размере 200 тысяч рублей.
Помимо этого, почетным знаком "Родительская слава города Москвы" награждаются родители (усыновители), проживающие в Москве не менее 10 лет, состоящие в браке, воспитавшие пять и более детей.
Всего в столице проживает больше 130 тысяч многодетных семей, воспитывающих около 330 тысяч детей. Это больше чем в два раза превышает показатели 2010 года. Тогда 65,7 тысячи семей, воспитывающих 163,2 тысячи детей.
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