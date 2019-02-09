Наземный транспорт Москвы почти догнал метро по объему перевозок

Около 7,4 миллиона поездок в будний день совершают в Москве на наземном транспорте. Он почти догнал метро по объему перевозок, написал Сергей Собянин.
"Наземный транспорт почти догнал #мосметро по объему перевозок: около 7,4 млн поездок в будний день. В прошлом году на внутригородских маршрутах расписание выполнялось на 96% за счет улучшения движения на дорогах, ввода выделенных полос и обновления парка", – сообщил мэр в микроблоге в Twitter.
Ранее заммэра по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что с 2010 года в городе полностью обновили автобусный парк. По его словам, за девять лет закуплено почти 10 тысяч единиц автобусов, не считая частных перевозчиков. Ликсутов добавил, что сейчас начинают заменять автобусы, купленные с 2010 года.
У всех дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах Мосгортранса установили валидаторы. Благодаря тому, что пассажиры стали заходить во все двери, время в пути сократилось от пяти до 25 минут. На 47 маршрутах наземки работают валидаторы с функцией оплаты бесконтактной банковской картой и мобильными устройствами.
На каких маршрутах теперь можно оплатить проезд банковской картой
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