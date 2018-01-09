Собянин рассказал о скором открытии станции метро "Селигерская"

Фото: портал Москва 24/ Михаил Сипко

Сергей Собянин посетил мероприятия по техническому пуску нового участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метро – от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская".

"В последние дни декабря для пассажиров был открыт второй вестибюль станции "Петровско-Разумовская", расположенный рядом с автостанцией и железнодорожной платформой. Строительство участка от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" также завершено", – сообщил Собянин. По словам мэра, 9 января состоялся технический пуск участка, а уже через несколько месяцев три новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро примут первых пассажиров. Специалистам осталось лишь завершить пуско-наладочные работы.

"На этом развитие Люблинско-Дмитровской линии мы не заканчиваем. В ближайших планах ее продление до Лианозово, а в перспективе и в район Северный", – подчеркнул мэр столицы.

Отмечается также, что 30 декабря 2017 года состоялось открытие второго (северного) вестибюля станции "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии. Он расположен со стороны одноименной железнодорожной платформы и автостанции.