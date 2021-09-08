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Мэр Москвы

08 сентября, 23:21

Москва технологически готова к выборам в сентябре – Собянин

мэр Москвы выборы в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столица с технической точки зрения подготовлена к проведению предстоящих выборов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Выборы (в России проходят) практически каждый год – в местное самоуправление, в городскую или федеральную думу, мэра, президента. Мы каждый год тренируемся. Поэтому мы постоянно в тонусе и к выборам что-то специально стараемся никогда не делать. С точки зрения технологии голосования город готов", – рассказал градоначальник.

Он отметил, что на избирательных участках в столице создана система видеонаблюдения.

Собянин подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса особое значение приобретает соблюдение требований по санитарной защите. Причем не только для избирателей, но и для членов участковых комиссий.

"Масочный режим и дистанция должны соблюдаться, все-таки риски осенью остаются. Ну а те, кто не хотят рисковать, могут записаться на систему электронного голосования и проголосовать, сидя у себя на даче или в квартире", – добавил мэр.

Глава столицы напомнил, что в Москве создано две системы для голосования избирателей на предстоящих выборах, "которые позволяют голосовать так, как вы предпочитаете". Обе системы устойчивы к хакерским атакам.

"Мы постоянно отбиваем атаки на систему, но предыдущие выборы показали, что она устойчива ко всем попыткам проникновения. Она защищена с точки зрения и тайны голосования, и контроля жестче, чем обычная система голосования", – подчеркнул Собянин.

Электронное голосование, по мнению мэра Москвы, должно увеличить явку избирателей на выборах, поскольку такой способ не обременителен и может привлечь избирателей, которых не устраивал традиционный способ голосования.

"И за счет этого все-таки добиться повышения явки, участия всех горожан в решении ключевых вопросов, связанных с выборами в органы государственной власти и местного самоуправления. Мне кажется, это очень важно. Других способов повысить активность и явку нет", – уверен Собянин.

Градоначальник полагает, что особенно востребовано онлайн-голосование будет среди молодых людей, поскольку они привыкли проводить большинство свободного времени в интернете.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

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