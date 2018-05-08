Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в канун 73-й годовщины Победы

08 мая 2018, 10:17
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Агентство "Москва".
Вместе с мэром в торжественной церемонии приняли участие заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих, представители молодежных организаций и религиозных конфессий и другие.
Военнослужащие Преображенского полка вынесли четыре венка из еловых ветвей, украшенных цветами и опоясанных красными лентами, и установили их перед Вечным огнем.
Церемония сопровождалась оркестром Преображенского полка и маршем батальона почетного караула, а после возложения цветов делегация почтила память погибших минутой молчания.
Главным событием 9 Мая станет военный парад на Красной площади. Он начнется в 10:00 по московскому времени. Также в День Победы пройдет акция "Бессмертный полк".
Праздничные салюты и фейерверки в честь Дня Победы запустят с 33 городских площадок. Световое представление начнется в 22:00 и продлится около пяти минут. Орудия выпустят более 80 тысяч залпов, а небо украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.
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