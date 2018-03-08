Собянин пригласил горожан на выставку Василия Верещагина в Третьяковской галерее

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Выставка Василия Верещагина открылась в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Работать она будет до 15 июля.

Помимо картин и графики, на ней представят документы и фото из архива художника, написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Произведения выставки Верещагина разделены на серии, каждая из которых описывает определенный поход или путешествие автора: "Туркестанская", "Балканская", "Индийская", "Японская" серии и "Русский Север". Посетители смогут увидеть порядка 500 экспонатов, их предоставили российские, зарубежные музеи и владельцы частных коллекций. Билеты можно купить в кассах галереи или онлайн.

А Пушкинский музей начал продавать билеты на великих голландцев эпохи Рембрандта и Вермеера. Выставка стартует в конце марта, добавил мэр Москвы.