Собянин рассказал об итогах 25-го городского конкурса "Московские мастера"

18:04
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В 25-м городском конкурсе "Московские мастера" приняли участие более 20 тысяч человек, поделился Сергей Собянин.
"Каждый год за победу борются лучшие представители самых востребованных и актуальных профессий столицы. Свое мастерство показали строители, электросварщики и токари, машинисты метро и водители трамваев, повара и медицинские работники", – написал мэр в своем телеграм-канале.
Собянин отметил, что до финала смогли добраться не только профессионалы с опытом, но и начинающие дельцы. Мэр рассказал о талантливых участниках конкурса, например о монтажнике радиоаппаратуры Светлане Акулиничевой и пожарном Александре Абакумовом, которые ранее уже состязались в "Московских мастерах".
"За восемь лет работы впервые попробовал себя в конкурсе – и сразу победил – сварщик "Мосгаза" Евгений Расторгуев. Победитель среди машинистов метро Кирилл Егошин водить поезда мечтал с детства. Прошел обучение и уже после двух месяцев работы на линии решил испытать свои знания", – поделился Собянин.
Мэр поздравил всех финалистов с блестящими результатами, а также отметил, что столице нужны профессионалы своего дела и таланты разных сфер деятельности. Собянин подчеркнул, что на успешных конкурсантов будет равняться подрастающее поколение.
Ранее мэр рассказал об открытии нового Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая. В учреждении жители города занимаются вокалом, хореографией, театральным искусством, дизайном и журналистикой.
Также Собянин поделился, что в Москве завершились основные работы по благоустройству 18 переулков, которые находятся в районах Арбат и Хамовники. Мэр подчеркнул, что в ходе мероприятий специалисты постарались сохранить уникальность каждой улицы.
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