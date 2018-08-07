Ресторан "Кавказ" на территории Парка Горького отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Здание ресторана "Кавказ" на территории Парка Горького будет отремонтировано. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Отремонтируем ресторан "Кавказ" в Парке Горького. Это объект культурного наследия, построенный в 1950-е годы. Максимально сохраним внешний и внутренний вид здания", – написал мэр.

Отремонтируем ресторан "Кавказ" в #ПаркГорького. Это объект культурного наследия, построенный в 1950-е годы. Максимально сохраним внешний и внутренний вид здания. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 августа 2018 г.



В 2017 году в здании бывшего ресторана "Кавказ" открылось заведение "Пряности и радости". Там посетителям парка предлагают блюда преимущественно грузинской кухни: пхали, сациви, оджахури, аджапсандал и шашлыки.