Собянин рассказал про работу новой системы борьбы с пробками

7 июля, 12:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин рассказал о работе нового передвижного ситуационного центра.
"В случае каких-то аварийных ситуаций из этого центра могут "доналадить" светофоры: или дать зеленый свет, или, наоборот, перекрыть, для того чтобы улучшить движение на каких-то локальных участках, которые по той или иной причине не работают в нормальном режиме", – сказал мэр в эфире телеканала Москва 24.
Он также отметил, что система обеспечивает контроль дорожного движения независимо от ГУП "Мосгортранс" или других операторов городского транспорта. Передвижной ситуационный центр работает в местах проведения массовых мероприятий.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы появился велопатруль. Сотрудника Центра организации дорожного движения можно увидеть на улицах в пределах Садового кольца. Он помогает водителям. На велопатруле установлен трекер, чтобы ситуационный центр в режиме онлайн мог видеть, где находится патрульный, и давал ему указания.
Ситуационный центр направляет на место мелких ДТП сотрудников велопатруля, которые будут их оформлять и оперативно освобождать проезжую часть.
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