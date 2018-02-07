Участники программы реновации в ближайшие дни получат первые ордера на квартиры

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В ближайшие дни москвичи получат первые смотровые ордера на квартиры по программе реновации. Об этом в среду, 7 февраля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Самая долгожданная программа для москвичей – это программа реновации. Ее ждут миллион жителей ветхих пятиэтажек. В ближайшие дни переселенцы получат смотровые ордера, их будет немного, речь идет о тех домах, которые уже были построены рядом с площадками реновации", – сказал глава города, передает Агентство "Москва".

Собянин обратился к строителям с просьбой обеспечить высокое качество возводимых в рамках программы домов. По его словам, вселяясь в новые квартиры, граждане должны радоваться не меньше, чем их бабушки и дедушки, когда въезжали в свое время в хрущевки.

Ранее мэр поблагодарил строителей за их работу и отметил, что в таких объемах и такими темпами, как в последние годы, Москва не строилась никогда. Кроме того, глава города поручил увеличить размер зарплат работникам Стройкомплекса.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!