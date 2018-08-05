Собянин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин посетил площадку благотворительного забега "Достигая цели!", приуроченного ко Дню железнодорожника, сообщает Агентство "Москва".

Поздравляя представителей этой транспортной отрасли, мэр отметил, что 2,5 миллиона москвичей и жителей Подмосковья каждый день пользуются услугами железнодорожного транспорта.

"Спасибо вам за это. Железные дороги для Москвы – это не прошлое, это настоящее и будущее нашего города", – отметил градоначальник.

Собянин привел в пример создание Московского центрального кольца (МЦК), реконструкцию железных дорог и строительство новых путей.

Также мэр напомнил, что совместно с РЖД город реализует проект Московских центральных диаметров – наземного метро, состоящего из пригородных железнодорожных направлений.

Праздничный забег проходит в индивидуальной гонке и командном турнире. Спортсмены должны выбрать одну из предложенных дистанций: 500 метров и 1 520 метров, 5 километров или 15 километров.

С помощью забега планируется собрать деньги для помощи подопечным фонда "Линия жизни".