Собянин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

5 августа, 15:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин посетил площадку благотворительного забега "Достигая цели!", приуроченного ко Дню железнодорожника, сообщает Агентство "Москва".
Поздравляя представителей этой транспортной отрасли, мэр отметил, что 2,5 миллиона москвичей и жителей Подмосковья каждый день пользуются услугами железнодорожного транспорта.
"Спасибо вам за это. Железные дороги для Москвы – это не прошлое, это настоящее и будущее нашего города", – отметил градоначальник.
Собянин привел в пример создание Московского центрального кольца (МЦК), реконструкцию железных дорог и строительство новых путей.
Также мэр напомнил, что совместно с РЖД город реализует проект Московских центральных диаметров – наземного метро, состоящего из пригородных железнодорожных направлений.
Праздничный забег проходит в индивидуальной гонке и командном турнире. Спортсмены должны выбрать одну из предложенных дистанций: 500 метров и 1 520 метров, 5 километров или 15 километров.
С помощью забега планируется собрать деньги для помощи подопечным фонда "Линия жизни".
Благотворительный забег в честь Дня железнодорожника пройдет на Поклонной горе
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