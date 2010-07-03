На премию "Прорыв года" подали уже 20 тысяч заявок

К 5 апреля москвичи подали 20 тысяч заявок на премию для предпринимателей "Прорыв года". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Мэр напомнил, что до окончания приема заявок на первую московскую премию для предпринимателей остается всего десять дней. "На сегодня поступило 20 тысяч заявок", − уточнил он.
По словам мэра, больше всего заявок подали в таких номинациях, как "Молодой предприниматель года", "Гран-при" и "Социально ответственный бизнес".
Всего 10 дней до окончания приема заявок на первую московскую премию для предпринимателей #Прорывгода. На сегодня поступило 20 тысяч заявок. Больше всего - в номинациях "молодой предприниматель года", "гран при" и "социально ответственный бизнес". https://t.co/ziOx79vA0m
Прием заявок начался 4 марта и продолжится до 16 апреля, после чего заседание экспертного совета проведет оценку всех работ. Победителя определят в несколько этапов: по экономическим показателям, на портале "Активный гражданин", а также по оценке членов совета. Награждение победителей пройдет 29 мая.
Всего в конкурсе представлено девять номинаций: "Возвращение года", "Мама – успешный предприниматель года", "Молодой предприниматель года", "Франшиза года", "Иностранный предприниматель года", "Экспортер года", "Гран-при года", "Социально ответственный бизнес год" и "Почетный стартап года". Лучших выберут среди молодых бизнесменов, предпринимателей старше 55 лет, экспортеров и мам, которые управляют компаниями.
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