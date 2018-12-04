Более трех тысяч площадей, парков и дворов благоустроили в Москве в 2018 году

В мэрии Москвы подвели итоги комплексного благоустройства столичных общественных пространств в 2018 году. По этому вопросу выступил на заседании президиума правительства Москвы 4 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Всего за 2018 год в Москве было благоустроено 3200 различных городских объектов. Среди них 19 улиц, 82 парка, 13 территорий у станций метро, четыре территории, прилегающие к объектам чемпионата мира по футболу, более 2500 дворов, 238 дворов у школ и детских садов, 315 детских и спортивных площадок и семь прочих городских территорий.

Был воссоздан исторический проход к Парку Горького со стороны Ленинского проспекта между зданиями МИСиСа и Первой градской больницы. Протяженность променада составила 290 метров. Новый вход в парк стал продолжением комплекса зданий Музея современного искусства "Гараж". Были обустроены смотровая площадка и лестница к парку. Качественное городское пространство создали на площади у метро "Улица 1905 года". Благоустроены Лесная улица и прилегающие к ней переулки.

Фото: sobyanin.ru

Всего с 2011 по 2018 год в столице было благоустроено 350 улиц общей протяженностью 328 километров. Обнаружено и сохранено 30 тысяч археологических находок и исторических объектов. В Большом Златоустинском переулке установили памятные фрагменты стены Златоустовского монастыря. Знаковым событием стало благоустройство центральной площади перед главным входом ВДНХ, пешеходного маршрута от метро, аллеи Космонавтов и памятника "Рабочему и колхознице".

В этом году было выполнено благоустройство самой северной точки Москвы – Молжаниновского района. К стандарту приведены территории площадью более 28 гектаров. Весной 2019 года в этом районе посадят почти тысячу деревьев и 20 тысяч кустарников.

Также уходящий год отметился тем, что в Москве было приведено в порядок множество парков: общая площадь составила почти 1500 гектаров. Проводилось благоустройство 82 озелененных территорий, в том числе 24 городских парков и природных территорий, 25 новых парков по месту жительства и 33 бульвара и сквера.

Фото: sobyanin.ru

За этот год в парках улучшили дороги и тропинки, создали велодорожки, обустроили детские и спортивные площадки, фонтаны, территории для выгула собак, установили различные малые архитектурные формы и фонари, посадили тысячи деревьев, оформили газоны и клумбы. Среди крупнейших обустроенных в этом году парков – Парк 50-летия Октября, "Ходынское поле", "Митино", Парк имени Святослава Федорова, Парк технических видов спорта в Печатниках, "Вагоноремонт", парки 850-летия Москвы, Парк в пойме Битцы и другие.

"В целом в 2011-2018 годы значительно увеличилось число городских парков. Если в 2010 году их было всего 130, то к концу 2018 года проведено благоустройство уже 574 парковых территорий общей площадью 15,3 тысячи гектаров", – отметили в мэрии.

Фото: sobyanin.ru

Кроме того, за этот год в Москве значительная часть работ по развитию городского пространства была отведена благоустройству транспортных объектов. Были приведены в порядок территории у 10 станций метро Солнцевской линии, благоустроены пространства у новых станций подземки на других ветках.

Накануне чемпионата мира по футболу, который проводился летом 2018 года, в Москве были благоустроены территории у спортивных объектов – у "Лужников", на Воробьевых горах, у стадиона "Открытие-Арена" и метро "Тушинская". Здесь отремонтировали тротуары, заменили бордюры, оформили газоны.