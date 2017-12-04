Собянин: Москва становится более комфортной для инвалидов

4 декабря, 18:19
Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин
Около 85 процентов социально значимых объектов в столице приспособлены для маломобильных граждан, город становится более удобным для жителей с инвалидностью. Об этом сообщил Сергей Собянин на торжественном мероприятии в ГЦКЗ "Россия", посвященном Международному дню инвалидов.
"Сегодня для нужд маломобильных граждан приспособлено уже 85 процентов всех социально значимых объектов. Их доля выросла за последние годы в полтора раза", – заявил мэр.
Улучшилась и ситуация в общественном транспорте, отметил мэр. В столице почти на всех маршрутах курсируют низкопольные автобусы. Большая работа предстоит по замене трамваев, добавил он. Парк планируется обновить полностью в течение нескольких лет.
Сергей Собянин также отметил, что в городе действует система комплексной реабилитации, которая насчитывает около 100 современных специализированных центров, а инклюзивным образованием охвачено более 11 тысяч детей. Помощь оказывается и при трудоустройстве людей с ограниченными возможностями.
"Город сохранил инвалидам и семьям с детьми-инвалидами льготы по оплате коммунальных услуг независимо от объема их потребления, установил специальные льготы по оплате взносов за капитальный ремонт жилья. И недавно мы, с подачи ваших организаций, общественных организаций инвалидов приняли решение с 1 января 2018 года в два раза увеличить ежемесячные компенсации", – рассказал мэр.
Всего в столице проживает более одного миллиона горожан с инвалидностью. Собянин подчеркнул, что интеграция таких москвичей в общество и их защита будут и впредь оставаться приоритетом столичных властей.
На мероприятии мэр вручил награды победителям ежегодного городского смотра-конкурса "Город для всех". Мероприятие организовывают, чтобы привлечь организации и предприятия к формированию безбарьерной среды для маломобильных граждан.
В 2017 году в нем участвовали 130 организаций. Победителями стали 11 объектов: колледжи, центры "Мои документы", жилые дома, городские парки.
Мэр также вручил благодарственные письма депутатам и участникам общественных организаций, ведущим активную деятельность в обеспечении реализации прав людей с ограниченными возможностями. Там же градоначальник поздравил московских школьников, студентов и молодых специалистов – победителей и призеров III Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс".
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