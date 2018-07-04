Фото: портал мэра и правительства МосквыЮлия Иванко

Столичный парк "Зарядье" запустил мобильное приложение на русском и английском языках. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

По словам мэра, в новом мобильном приложении есть интерактивная карта парка. Кроме того, благодаря ему пользователи смогут "купить билеты и узнать о ближайших выставках, лекциях и концертах в парке". В приложении также содержится информация о маршрутах для прогулок по столице, добавил Собянин.

#Зарядье запустило мобильное приложение на русском и английском языках. В нем есть интерактивная карта, возможность купить билеты и узнать о ближайших выставках, лекциях и концертах в парке. А еще маршруты для прогулок по столице. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 июля 2018 г.



С момента открытия "Зарядье" посетили уже семь миллионов человек. При этом вскоре количество гостей вырастет, рассказал директор парка Павел Трехлеб, ведь там планируют запустить новый аттракцион "Полет над Россией", расширить детскую площадку и совместно с Третьяковской галереей открыть выставочный проект.