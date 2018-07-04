Собянин поздравил набравшего 400 баллов за ЕГЭ московского школьника

4 июля, 10:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин поздравил московского школьника, набравшего 400 баллов за ЕГЭ. Об этом мэр написал в своем официальном микроблоге в Twitter.
"Поздравляю Руслана Салимгареева с блестящими результатами экзаменов. Спасибо коллективу одной из сильнейших школ – №179", – написал мэр.
По его словам, в последние годы столичные школьники в разы улучшили результаты Единого госэкзамена и олимпиад. Он подчеркнул, что это дает им больше шансов поступить в лучшие вузы.
Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 прошел с 28 мая по 2 июля. В этом году сдавали экзамены около 730 тысяч выпускников. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал об итогах ЕГЭ-2018.
В этом году увеличилось количество человек, получивших высокие баллы, и сократились случаи удалений с экзамена. Также в 2018 году увеличился процент выпускников, которые набрали от 80 до 100 баллов за ЕГЭ. За использование телефонов во время экзамена удалили 478 человек, за шпаргалки – 463.
Московский школьник набрал максимум баллов на ЕГЭ
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