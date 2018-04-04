Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля 2018, 18:06

Мэр Москвы

Собянин навестил пострадавших при пожаре в ТЦ "Персей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин посетил НИИ имени Склифосовского, куда госпитализировали пострадавших при пожаре в торговом центре "Персей для детей". Об этом мэр Москвы опубликовал в Twitter.

Глава города отметил, что пообщался с одним из пострадавших пожарных и главным врачом учреждения.


Возгорание произошло на шестом этаже здания, расположенного на улице Малая Семеновская, дом № 28.

В результате пожара погиб один сотрудник торгового центра. Следственный комитет возбудил уголовные дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.

мэр Москвы Сергей Собянин происшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика