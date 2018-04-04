Собянин навестил пострадавших при пожаре в ТЦ "Персей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин посетил НИИ имени Склифосовского, куда госпитализировали пострадавших при пожаре в торговом центре "Персей для детей". Об этом мэр Москвы опубликовал в Twitter.

Глава города отметил, что пообщался с одним из пострадавших пожарных и главным врачом учреждения.

Ездил в Склиф. Поговорил с главным врачом и одним из пострадавших спасателей. У двоих ребят состояние тяжелое, но будем надеяться, что все будет хорошо. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 апреля 2018 г.



Возгорание произошло на шестом этаже здания, расположенного на улице Малая Семеновская, дом № 28.

В результате пожара погиб один сотрудник торгового центра. Следственный комитет возбудил уголовные дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.