Собянин вручил награды московским паралимпийцам

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Сергей Собянин встретился с московскими чемпионами и призерами XXII Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчане и их тренерами. Мэр вручил им сертификаты на получение премиальных выплат.

Денежные сертификаты получили три спортсмена, завоевавшие медали в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам и горнолыжному спорту, а также три их тренера. За каждое звание чемпионы получили по четыре миллиона рублей.

Серебряные призеры получили по 2,5 миллиона рублей, бронзовые – по 1,7 миллиона рублей. Их тренерам выплатили по 50% от указанных сумм за каждое призовое место.

Игры проходили с 9 по 18 марта. В соревнованиях приняли участие 567 спортсменов из 49 стран мира. Было разыграно 80 комплектов наград в шести спортивных дисциплинах – это на восемь комплектов больше, чем на играх в Сочи 2014 года.

Россию представляли 30 спортсменов, допущенных к участию в Паралимпиаде в качестве "Нейтральных Паралимпийских атлетов из России" (NPA). В российскую команду входили 12 московских спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, которые выступали в пяти дисциплинах – горнолыжный спорт, сноуборд, лыжные гонки и биатлон и керлинг на колясках.

По результатам игр российская команда заняла второе место в неофициальном командном зачете, завоевав 24 медали, в том числе восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых.

Наибольший вклад в победу национальной команды внесли москвичи, которые принесли восемь медалей, в том числе четыре золотых, три серебряных и одну бронзовую. Победителями и призерами Паралимпийских игр в Пхенчане стали три московских спортсмена.

Трехкратной паралимпийской чемпионкой стала Екатерина Румянцева, победившая в соревнованиях по лыжным гонкам на 15 километров стоя и биатлону на шесть километров и на 10 километров стоя. Также она завоевала две серебряные медали в биатлоне на 12,5 километра стоя и в лыжных гонках на 7,5 километра стоя свободным стилем.

Алексей Бугаев стал паралимпийским чемпионом в горнолыжной суперкомбинации стоя и серебряным призером в гигантском слаломе стоя. Бронзовым призером в биатлоне на 10 километров сидя стала Ирина Гуляева.

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