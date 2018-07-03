Собянин учредил гранты школьным врачам и медсестрам

3 июля, 16:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин учредил гранты врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в столичных школах. Соответствующее постановление принято на президиум правительства Москвы. Размер дополнительных выплат врачам составит 15 тысяч рублей в месяц, а медсестрам – 10 тысяч рублей, передает Агентство "Москва".
Это должно повысить мотивацию медицинского персонала, а также улучшить качество помощи, оказываемой несовершеннолетним в медицинских кабинетах школ.
Сегодня в московских школах и детских садах открыто четыре тысячи медицинских кабинетов, в которых работают более 800 врачей-педиатров и 2,5 тысячи специалистов среднего медперсонала. Их основная задача – профилактическая работа, а также участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям обучения.
Только в 2017 году школьные врачи и медсестры осмотрели 1,3 миллиона детей, из них более 100 тысяч детей направили на дополнительные обследования и консультации специалистов. Школьникам и воспитанникам детских садов сделали свыше 1,7 миллиона прививок, в том числе против гриппа – свыше 1,1 миллиона, против остальных инфекций – порядка 0,6 миллиона.
С сентября текущего года планируется начать оснащение медицинских кабинетов в школах и детских садах электронной системой "ЕМИАС. Школа". Благодаря автоматизации бумажной работы медперсонал сможет оперативно оформить и распечатать медицинские справки, заполнить медицинскую документацию на несовершеннолетних, сформировать и распечатать необходимые списки несовершеннолетних, медицинские журналы и отчеты.
В дальнейшем запланирована интеграция системы с электронной медицинской картой и электронным дневником учащегося, что даст возможность информировать родителей о планирующихся вакцинациях и рекомендациях по результатам проведения профилактических осмотров.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: