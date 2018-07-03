Собянин учредил гранты школьным врачам и медсестрам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин учредил гранты врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в столичных школах. Соответствующее постановление принято на президиум правительства Москвы. Размер дополнительных выплат врачам составит 15 тысяч рублей в месяц, а медсестрам – 10 тысяч рублей, передает Агентство "Москва".

Это должно повысить мотивацию медицинского персонала, а также улучшить качество помощи, оказываемой несовершеннолетним в медицинских кабинетах школ.

Сегодня в московских школах и детских садах открыто четыре тысячи медицинских кабинетов, в которых работают более 800 врачей-педиатров и 2,5 тысячи специалистов среднего медперсонала. Их основная задача – профилактическая работа, а также участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям обучения.

Только в 2017 году школьные врачи и медсестры осмотрели 1,3 миллиона детей, из них более 100 тысяч детей направили на дополнительные обследования и консультации специалистов. Школьникам и воспитанникам детских садов сделали свыше 1,7 миллиона прививок, в том числе против гриппа – свыше 1,1 миллиона, против остальных инфекций – порядка 0,6 миллиона.

С сентября текущего года планируется начать оснащение медицинских кабинетов в школах и детских садах электронной системой "ЕМИАС. Школа". Благодаря автоматизации бумажной работы медперсонал сможет оперативно оформить и распечатать медицинские справки, заполнить медицинскую документацию на несовершеннолетних, сформировать и распечатать необходимые списки несовершеннолетних, медицинские журналы и отчеты.

В дальнейшем запланирована интеграция системы с электронной медицинской картой и электронным дневником учащегося, что даст возможность информировать родителей о планирующихся вакцинациях и рекомендациях по результатам проведения профилактических осмотров.