Власти стремятся создать город, из которого не хочется уезжать – Собянин

20:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин заявил, что власти Москвы строят "город любви", из которого жителям не хотелось бы уезжать. Об этом сообщает РИА Новости.
"Когда власть говорит, что "мы занимаемся любовью" в том смысле, что мы создаем город любви, – это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщенная идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви", – объяснил мэр в рамках Петербургского международного экономического форума.
По его мнению, определить, хороший город или плохой, можно по соотношению людей, которые хотели бы его покинуть, и тех, кто хочет в нем жить.
Ранее Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить дополнительные меры из-за ситуации с COVID-19. По его словам, работы системы здравоохранения в столице достаточно, чтобы справиться со всеми проблемами, связанными с пандемией.
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