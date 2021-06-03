Власти стремятся создать город, из которого не хочется уезжать – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин заявил, что власти Москвы строят "город любви", из которого жителям не хотелось бы уезжать. Об этом сообщает РИА Новости.

"Когда власть говорит, что "мы занимаемся любовью" в том смысле, что мы создаем город любви, – это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщенная идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви", – объяснил мэр в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его мнению, определить, хороший город или плохой, можно по соотношению людей, которые хотели бы его покинуть, и тех, кто хочет в нем жить.

Ранее Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить дополнительные меры из-за ситуации с COVID-19. По его словам, работы системы здравоохранения в столице достаточно, чтобы справиться со всеми проблемами, связанными с пандемией.

