Собянин поздравил сотрудников Внуково с 77-летием со дня основания аэропорта

2 июля, 12:44
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Сергей Собянин посетил столичный аэропорт "Внуково" и поздравил его сотрудников с 77-летием аэроузла.
Мэр Москвы подчеркнул, что Внуково – старейший действующий аэропорт Московского воздушного узла, с которым связано немало важных событий в истории страны. В частности, в 1945 году именно сюда доставили Знамя Победы, а в 1961 году встречали первого космонавта Юрия Гагарина, напомнил Собянин.
"Я приехал поздравить коллектив Внуково с очередной годовщиной, очень значимой для Москвы, для страны, аэропорта. Один из самых современных, самых комфортных и, конечно, с огромной историей. В этот аэропорт было привезено Знамя Победы, сюда приземлился, приехал первый космонавт нашей страны Юрий Гагарин. Вся история аэропорта связана с историей Москвы и нашей страны. Москва многое сделала для того, чтобы обустроить аэропорт, инфраструктуру. Поздравляю вас с годовщиной, от имени москвичей говорю вам спасибо за вашу работу. Вы молодцы", – сказал Собянин.
Аэропорт "Внуково" имеет особый статус уже более 60 лет. Именно он обслуживает рейсы высших должностных лиц, глав иностранных государств и правительств.
Столичные власти направили значительные инвестиции на развитие инфраструктуры аэроузла. В 2004 году во Внукове стартовали работы по модернизации, а четыре года спустя в эксплуатацию ввели новый командно-диспетчерский пункт. Кроме того, в 2009 году открылась взлетно-посадочная полоса (ВПП-2), длиной более трех километров. Ее оснастили новейшим светосигнальным оборудованием.
В 2011–2013 годы также реконструировали ВПП-1, которую удлинили на 500 метров – до 3,5 километра. Обновленная полоса может принимать любые типы воздушных судов даже в самых неблагоприятных метеоусловиях.
Сейчас Внуково по годовому пассажиропотоку занимает третье место среди российских аэропортов, вслед за Шереметьево и Домодедово. В прошлом году услугами аэроузла воспользовались свыше 18 миллионов пассажиров. Кроме того, в комплексе аэропорта работают более шести тысяч человек.
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