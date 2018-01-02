Зимние веранды кафе могут появиться в парках и на площадях Москвы

Фогто: ТАСС/Стоян Васев

В столичных парках и на площадях в рамках эксперимента могут открыться зимние веранды кафе и ресторанов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

"Возник вопрос: что же мы только летом, давайте и зимой попробуем. Ну, давайте попробуем, попробуем в виде эксперимента –

зима есть зима, это уборочная техника, другая климатическая история, как это будет выглядеть. Попробуем в первую очередь в парках или на площадях, где есть свободное пространство, теперь в следующем году", – сказал столичный градоначальник.

Он также отметил, что число летних веранд и кафе в столице увеличилось вдвое за счет расширения общественного пространства.

Ранее сообщалось, что в настоящий момент в Москве работает 2 542 летние веранды. В сравнении с 2016 годом их число увеличилось на 378.

Традиционно сезон летних веранд кафе длится в Москве с 1 апреля по 1 ноября. После этого у владельцев столичных кафе есть две недели на демонтаж конструкций. Тем, кто не успеет до 15 ноября, грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Кроме того, заведение лишат возможности получить место под летний зал в следующем году.