Первая семейная "СМ-Клиника" открылась в ЦАО

Фото: smclinic.ru

Многопрофильный медицинский центр для всей семьи "СМ-Клиника" начал работу на Пресне.

Более 100 врачей 47 медицинских специальностей ведут прием взрослых и детей по адресу 2-я Звенигородская улица, дом 13, строение 40. Здесь можно пройти диагностику (анализы, функциональные исследования, УЗИ, эндоскопия, рентген) и лечение, в том числе небольшие хирургические вмешательства (амбулаторно).

В скором времени в клинике также откроется отделение косметологии, где предлагают услуги по омоложению лица и тела, коррекции фигуры, медицинскому педикюру, пересадке волос, СПА и массажу. При этом используются аппаратные и инъекционные методики.

В планах – оснащение клиники КТ- и МРТ-аппаратами, открытие отделения трансфузиологии с использованием методик эфферентной терапии.

"Расположение новой клиники вблизи крупных бизнес-центров ("Москва-Сити", Центр международной торговли и других) позволяет получить качественную медицинскую помощь в том числе и работающим пациентам в удобное для них время", – говорится в сообщении пресс-службы "СМ-Клиника".

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

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