Акция против рака груди прошла в Москве

Известный врач-онколог Анатолий Махсон и директор программы "Женское здоровье" Екатерина Башта, фото: пресс-служба "Медси"

Благотворительная акция, направленная на популяризацию ранней диагностики рака молочной железы и помощь женщинам, перенесшим заболевание, прошла 28 ноября в клинико-диагностическом центре "Медси" на Красной Пресне в рамках мировой общественной инициативы "Щедрый вторник".

"Медси" в этот день поддерживает своего НКО-партнера – благотворительную программу "Женское здоровье", оказывающую поддержку пациенткам с диагнозом "рак молочной железы" и ведет информационную кампанию о пользе ранней диагностики.

Ранняя диагностика рака молочной железы и своевременное выявление факторов риска позволяет в 98 процентов случаев вылечить заболевание и сохранить пациентке жизнь. В рамках акции "Щедрый вторник", в которой уже второй год подряд участвует АФК "Система", в КДЦ "Медси" на Красной Пресне подопечные программы "Женское здоровье" с 28 ноября по 31 декабря 2017 года могут пройти бесплатные профилактические обследования с использованием самого современного маммографа и получить бесплатные консультации у опытных врачей.

"С программой "Женское здоровье" мы работаем по различным проектам второй год. С 2016 года в рамках акции "Щедрый вторник" мы поддержали более 600 женщин с диагнозом "рак молочной железы". В этом году в рамках акции мы планируем обследовать также родственниц подопечных благотворительной программы "Женское здоровье", находящихся в зоне риска. Помимо задачи помочь конкретных людям, у "Медси" есть миссия – информировать о важности прохождения регулярных диагностических обследований по различным направлениям. Мы хотим, чтобы и женщины, и мужчины ответственно относились к своему здоровью и проходили регулярную диагностику. Ранняя диагностика спасает жизнь! Пример этому программа онкологических скринингов, которая запущена в "Медси" в этом году. Мы рассчитываем, что в течение года более 1000 наших пациентов пройдут подобные обследования, чтобы выявить или исключить онкологические заболевания", – отметила президент группы компаний "Медси" Елена Брусилова.

В клинике 28 ноября прошел праздник, главными героинями которого стали женщины – участницы программы, перенесшие рак груди. В рамках мероприятия состоялось открытие фотовыставки "Мужская поддержка", посвященной семьям, где мужчины помогали своим женам пройти путь лечения рака груди.

Также для гостей проходил мастер-класс по флористике в поддержку женщин с диагнозом "рак молочной железы": гости делали розовые бутоньерки, принимали участие в фотосессии в холле клиники с темплейтом "Щедрого вторника", признавались в поддержке благотворительной программы "Женское здоровье" и ее подопечных.

В мероприятии также приняла участие Дарья Донцова – известная российская писательница, сценаристка и телеведущая, член Союза писателей России, которая сама столкнулась с онкологическим диагнозом, но смогла победить рак. Гости и участники акции пообщались с писательницей и получили в подарок ее книгу "Я очень хочу жить. Мой личный опыт" с личным автографом автора.