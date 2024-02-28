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28 февраля, 17:43

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Москва 24: врачи расскажут о новых методах лечения заболеваний органов слуха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

29 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Международный день охраны здоровья уха и слуха: современные риски и новые методы лечения".

Какие факторы негативно влияют на здоровье органов слуха? Какую угрозу несут инфекционные заболевания? Какие современные методики помогают восстановить слух? На эти и другие вопросы ответят:

  • врач – сурдолог-оториноларинголог Российской детской клинической больницы – филиала РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава, кандидат медицинских наук Мария Лалаянц;
  • врач – сурдолог-оториноларинголог Российской детской клинической больницы – филиала РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава, кандидат медицинских наук Маргарита Сагателян;
  • ведущий телеканала "Доктор", врач – лор высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев;
  • пластический хирург, член Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков.

Смотрите прямую трансляцию 29 февраля в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

медицинаобществопресс-конференция
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