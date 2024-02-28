Москва 24: врачи расскажут о новых методах лечения заболеваний органов слуха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

29 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Международный день охраны здоровья уха и слуха: современные риски и новые методы лечения".

Какие факторы негативно влияют на здоровье органов слуха? Какую угрозу несут инфекционные заболевания? Какие современные методики помогают восстановить слух? На эти и другие вопросы ответят:



врач – сурдолог-оториноларинголог Российской детской клинической больницы – филиала РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава, кандидат медицинских наук Мария Лалаянц;

врач – сурдолог-оториноларинголог Российской детской клинической больницы – филиала РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава, кандидат медицинских наук Маргарита Сагателян;

ведущий телеканала "Доктор", врач – лор высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев;

пластический хирург, член Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков.

Смотрите прямую трансляцию 29 февраля в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.