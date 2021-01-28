Вирусолог оценил введение в новостройках системы против распространения инфекций

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Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов поддержал предложение ввести механическую вентиляцию в новостройках. Это понизит вероятность заразиться различными вирусами и инфекциями от соседей, считает эксперт.

Предложение оборудовать механической вентиляцией новостройки и реконструированные дома было озвучено в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2035 года. На данный момент мера носит рекомендательный характер.

Сегодня в большинстве домов используется естественная вентиляция, воздух обновляется через общую шахту за счет перепадов давления. Но из-за пластиковых окон и реконструкции квартир воздух вместо того, чтобы идти наверх, проникает в соседние квартиры. Особенно сильно нарушается циркуляция воздуха на верхних этажах многоэтажных домов.

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов подтвердил, что новая система поможет уменьшить вероятность передачи инфекций от одной квартиры к другой через вентиляцию.





Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Такая установка будет вытягивать все вирусы, запахи. В огромном доме, конечно, тяжело: все "общаются" через вентиляцию. А так все будет улетать на улицу, где человек ничем не заразится.

В диалоге с Москвой 24 Жемчугов напомнил, что, кроме коронавируса, существуют и другие инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. Например, корь. "Корь очень заразная. Если человек заболеет, то в этом подъезде все, кто не переболел корью, рискуют заболеть. У кори контагиозность (способность заражать) в 18 раз выше, чем у коронавируса", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Жемчугов отметил, что вероятность заразиться через естественную вентиляцию в доме возрастает, когда люди делают перепланировки своих квартир.





Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Чаще всего просто заделывают эту вентиляцию, и ее нет. Но вредят таким образом только себе. Надо очень ответственно относиться к перепланировке и ни в коем случае не переделывать вентиляцию без контакта с инженером, проектировщиком. Иначе можно нарушить всю систему.

Жемчугов добавил, что вентиляцию важно реконструировать не только в жилых домах, но и в общественных местах, ресторанах, кафе, театрах. И если система циркуляции воздуха в залах сделана правильно, вероятность заразиться очень низка.

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