Вирусолог оценил введение в новостройках системы против распространения инфекций

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Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов поддержал предложение ввести механическую вентиляцию в новостройках. Это понизит вероятность заразиться различными вирусами и инфекциями от соседей, считает эксперт.
Предложение оборудовать механической вентиляцией новостройки и реконструированные дома было озвучено в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2035 года. На данный момент мера носит рекомендательный характер.
Сегодня в большинстве домов используется естественная вентиляция, воздух обновляется через общую шахту за счет перепадов давления. Но из-за пластиковых окон и реконструкции квартир воздух вместо того, чтобы идти наверх, проникает в соседние квартиры. Особенно сильно нарушается циркуляция воздуха на верхних этажах многоэтажных домов.
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов подтвердил, что новая система поможет уменьшить вероятность передачи инфекций от одной квартиры к другой через вентиляцию.
В диалоге с Москвой 24 Жемчугов напомнил, что, кроме коронавируса, существуют и другие инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. Например, корь. "Корь очень заразная. Если человек заболеет, то в этом подъезде все, кто не переболел корью, рискуют заболеть. У кори контагиозность (способность заражать) в 18 раз выше, чем у коронавируса", – подчеркнул эксперт.
Кроме того, Жемчугов отметил, что вероятность заразиться через естественную вентиляцию в доме возрастает, когда люди делают перепланировки своих квартир.
Жемчугов добавил, что вентиляцию важно реконструировать не только в жилых домах, но и в общественных местах, ресторанах, кафе, театрах. И если система циркуляции воздуха в залах сделана правильно, вероятность заразиться очень низка.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как восстановиться после коронавируса. Среди полезных привычек она отметила здоровый сон и правильное питание.
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