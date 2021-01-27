Терапевт рассказал, как правильно восстановиться после коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в беседе с Москвой 24 рассказала, как правильно восстанавливаться после коронавируса.

Переболевшим она посоветовала не спешить возвращаться к активному образу жизни. Даже если температура тела пришла в норму, по словам специалиста, это еще не означает конец лечения.

Даже когда температура прошла, слабость длится еще долго. У многих страдает дыхательная система, у кого-то – сердце, у кого-то – почки. Пациентов надо восстанавливать функционально. Отрицательный тест на коронавирус – это еще не все, он не означает полного выздоровления", – объяснила Лапа.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории Нужно обращаться к врачу для восстановления после коронавируса. Как правило, это терапевты. Если у кого-то какой-то орган сильно поражен, они уже направляются к специальному врачу.

Далее медики с помощью обследования примут решение о том, какое восстановительное лечение нужно назначить пациенту. "Это может быть и иммунокоррекция, назначение витаминных комплексов, и поддерживающая терапия для печени – основного иммунного органа", – пояснила Лапа.

Врач отмечает, что, кроме назначенного лечения, пациенты должны и сами помогать организму восстанавливаться. В первую очередь необходимо соблюдать здоровый сон – минимум 8 часов. При этом, по словам Лапы, лучше всего ложиться в 10 вечера.

"Дальше здоровое питание, исключающее то, что данному иммунитету не показано, – в первую очередь это касается аллергиков и диабетиков", – продолжила терапевт.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории Третье и самое важное – это детоксикационные мероприятия: попить сорбенты, например. Необходимо наладить работу ЖКТ, потому что это наш иммунитет, который надо помогать восстанавливать.

После восстановления, которое, по словам врача, занимает примерно 2–3 недели, пациенты могут постепенно возвращаться к обычной жизни. Самое главное – четко следить за своим самочувствием, отмечает Лапа. "Давление, температура, утомляемость, слабость – все должно быть в норме", – заключила врач.

Ранее иммунолог Илья Кукин призвал россиян повременить с интенсивными спортивными тренировками после перенесенной коронавирусной инфекции. По его словам, одна из крупнейших ошибок состоит в попытке вернуть показатели, которые были до болезни.

За минувшие сутки в России зафиксировали 17 741 новый случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. За указанный период также вылечились 27 922 человека и умерли 594 пациента с подтвержденным COVID-19.