Терапевт рассказал, как правильно восстановиться после коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в беседе с Москвой 24 рассказала, как правильно восстанавливаться после коронавируса.
Переболевшим она посоветовала не спешить возвращаться к активному образу жизни. Даже если температура тела пришла в норму, по словам специалиста, это еще не означает конец лечения.
Даже когда температура прошла, слабость длится еще долго. У многих страдает дыхательная система, у кого-то – сердце, у кого-то – почки. Пациентов надо восстанавливать функционально. Отрицательный тест на коронавирус – это еще не все, он не означает полного выздоровления", – объяснила Лапа.
Далее медики с помощью обследования примут решение о том, какое восстановительное лечение нужно назначить пациенту. "Это может быть и иммунокоррекция, назначение витаминных комплексов, и поддерживающая терапия для печени – основного иммунного органа", – пояснила Лапа.
Врач отмечает, что, кроме назначенного лечения, пациенты должны и сами помогать организму восстанавливаться. В первую очередь необходимо соблюдать здоровый сон – минимум 8 часов. При этом, по словам Лапы, лучше всего ложиться в 10 вечера.
"Дальше здоровое питание, исключающее то, что данному иммунитету не показано, – в первую очередь это касается аллергиков и диабетиков", – продолжила терапевт.
После восстановления, которое, по словам врача, занимает примерно 2–3 недели, пациенты могут постепенно возвращаться к обычной жизни. Самое главное – четко следить за своим самочувствием, отмечает Лапа. "Давление, температура, утомляемость, слабость – все должно быть в норме", – заключила врач.
Ранее иммунолог Илья Кукин призвал россиян повременить с интенсивными спортивными тренировками после перенесенной коронавирусной инфекции. По его словам, одна из крупнейших ошибок состоит в попытке вернуть показатели, которые были до болезни.
За минувшие сутки в России зафиксировали 17 741 новый случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. За указанный период также вылечились 27 922 человека и умерли 594 пациента с подтвержденным COVID-19.
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