Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на глаза

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что переболевшие коронавирусом люди могут испытывать проблемы со зрением. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Звезда".
"Я очень часто встречаю людей, которые перенесли ковидную инфекцию в средней и тяжелой форме, и у них ухудшается острота зрения и меняется оптика глаза, то есть усугубляются изменения, связанные с хрусталиком", – рассказала врач.
Шилова также отметила, что после коронавируса некоторые пациенты встречались с нарушением кровообращения в мелких сосудах глазного дна, что приводило к затуманенному зрению. Она подчеркнула, что избежать негативных последствий болезни можно благодаря своевременному посещению офтальмолога.
Ранее о проблемах со зрением после перенесенного коронавируса говорила доцент кафедры глазных болезней центра имени Пирогова Ирина Лещенко. По ее словам, инфекция может вызвать аллергический конъюнктивит.
Специалист при этом подчеркнула, что в момент заболевания коронавирусом у пациента может и не быть никаких проявлений, а обострение может произойти через три недели.
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