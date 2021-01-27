Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на глаза

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Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что переболевшие коронавирусом люди могут испытывать проблемы со зрением. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Звезда".

"Я очень часто встречаю людей, которые перенесли ковидную инфекцию в средней и тяжелой форме, и у них ухудшается острота зрения и меняется оптика глаза, то есть усугубляются изменения, связанные с хрусталиком", – рассказала врач.

Шилова также отметила, что после коронавируса некоторые пациенты встречались с нарушением кровообращения в мелких сосудах глазного дна, что приводило к затуманенному зрению. Она подчеркнула, что избежать негативных последствий болезни можно благодаря своевременному посещению офтальмолога.

Ранее о проблемах со зрением после перенесенного коронавируса говорила доцент кафедры глазных болезней центра имени Пирогова Ирина Лещенко. По ее словам, инфекция может вызвать аллергический конъюнктивит.

Специалист при этом подчеркнула, что в момент заболевания коронавирусом у пациента может и не быть никаких проявлений, а обострение может произойти через три недели.

