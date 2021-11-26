Компания "Биокад" получила патент на вакцину от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российская биотехнологическая компания "Биокад" зарегистрировала патент на новую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

"Разработанная вакцина против SARS-CoV-2 является векторной, она создана на основе аденовируса 5-го типа. После введения вакцины организм человека вырабатывает специфический иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 за счет использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты", – говорится в сообщении.

Специалисты Федерального института промышленной собственности, рассматривавшие заявку, пришли к выводу о соответствии вакцины мировой новизне.

Это уже 18-й патент, относящийся к вакцинам против SARS-CoV-2. Предыдущие 17 относились к другим четырем типам вакцин, в частности разработанным Центром имени Гамалеи, центром "Вектор", компанией "АТГ Сервис Ген", а также группой петербургских ученых под руководством члена-корреспондента РАН Александра Суворова.

Ранее стало известно, что Центр имени Гамалеи в ближайшее время планирует внедрить в гражданский оборот назальную форму вакцины от коронавируса "Спутник V". Как уточнил замглавы центра, данному препарату необходимо пройти клинические испытания, а после он будет введен в использование. По его словам, новый вид прививки поможет дополнить внутримышечную форму "Спутника V", формируя "барьерный" иммунитет в носоглотке.

