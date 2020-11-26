Ученые объяснили, почему вирусная инфекция часто вызывает пневмонию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ученые из Швеции и Сингапура рассказали, почему вирусная инфекция часто вызывает пневмонию. Специалисты изучили вызванные гриппом изменения в нижних дыхательных путях, влияющие на рост пневмококков в легких.
Исследователи обнаружили, что во время вирусной инфекции питательные вещества и антиоксиданты, выделяемые организмом для борьбы с вирусом, просачиваются в легкие, создавая там благоприятную среду для роста бактерий, говорится в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые подчеркнули, что в воспалительной среде ослабевает иммунитет и происходит дальнейшее распространение бактериального патогена в инфицированных гриппом дыхательных путях. Авторы предполагают, что возможной стратегией борьбы со связанной с гриппом бактериальной пневмонией может стать использование ингибиторов протеазы.
Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, что очаги внебольничной пневмонии чаще всего встречаются в организованных коллективах и семьях. При этом вспышки заболевания возникают на фоне ОРВИ. Для снижения риска заболевания пневмонией в Роспотребнадзоре рекомендуют вести здоровый образ жизни, двигаться и правильно питаться.
Специалист рассказал, действительно ли ковидную пневмонию не надо лечить антибиотиками
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