Ученые объяснили, почему вирусная инфекция часто вызывает пневмонию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые из Швеции и Сингапура рассказали, почему вирусная инфекция часто вызывает пневмонию. Специалисты изучили вызванные гриппом изменения в нижних дыхательных путях, влияющие на рост пневмококков в легких.

Исследователи обнаружили, что во время вирусной инфекции питательные вещества и антиоксиданты, выделяемые организмом для борьбы с вирусом, просачиваются в легкие, создавая там благоприятную среду для роста бактерий, говорится в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые подчеркнули, что в воспалительной среде ослабевает иммунитет и происходит дальнейшее распространение бактериального патогена в инфицированных гриппом дыхательных путях. Авторы предполагают, что возможной стратегией борьбы со связанной с гриппом бактериальной пневмонией может стать использование ингибиторов протеазы.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, что очаги внебольничной пневмонии чаще всего встречаются в организованных коллективах и семьях. При этом вспышки заболевания возникают на фоне ОРВИ. Для снижения риска заболевания пневмонией в Роспотребнадзоре рекомендуют вести здоровый образ жизни, двигаться и правильно питаться.