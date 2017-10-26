Пять подстанций скорой помощи появится в Москве в 2018 году

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Пять подстанций скорой медицинской помощи собираются ввести в столице в 2018 году, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Средства на их строительство предусмотрены Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2018–2020 годы.

Подстанции на 20 машино-мест появятся в поселке Северный, Некрасовке (корпус 514), районе Даниловский (улица Ленинская Слобода, владение 5), городе Московском (улица Радужная, владение 23а). Подстанцию № 17 построят на улице Летчика Бабушкина, дом 13а, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В 2017 году откроется подстанция скорой помощи на 20 машино-мест в Царицыно. Она будет находиться между улицей Промышленной, дом 4 и улицей Кантемировской, дом 59а.

По словам Сергея Собянина, по состоянию на начало октября близились к завершению отделочные работы и началось благоустройство территории. В здании будет три этажа, а общая площадь достигнет 3,6 тысячи квадратных метров.

В 2018–2020 годы должны построить и открыть около 600 новых городских объектов. Из них более 180 объектов социальной инфраструктуры. В этом число входят 27 поликлиник, 18 больничных корпусов, 7 подстанций скорой помощи. 7 корпусов ждет реконструкция с пристройкой. В 2018 году собираются возвести 20 медицинских объектов, по некоторым из них работы уже начались.