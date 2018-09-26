Школа хронической боли заработала в больнице имени Пирогова в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Школа хронической боли заработала в городской клинической больнице №1 имени Пирогова. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"В городской клинической больнице им. Н.И. Пирогова департамента здравоохранения Москвы начинает работу Школа хронической боли для всех желающих. Ее открытие приурочено к Международному дню борьбы с хронической болью", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что первая встреча школы состоится 29 сентября в 10:00 и будет посвящена боли в спине. Бесплатные занятия будут проходить регулярно.

Ранее сообщалось, что более 200 мероприятий проведут в больницах Москвы в дни открытых дверей в сентябре. Среди них – лекции, консультации специалистов, диагностика здоровья. Юным горожанам в 11 клиниках также предложат особую программу с консультациями и диагностикой.

Кроме того, в конце сентября в некоторых столичных клиниках проведут специальные медицинские осмотры, приуроченные к Всемирному дню сердца. 29 сентября пройдет встреча арт-проекта психиатрической больницы №1 имени Алексеева "Сказать не могу молчать". В рамках встречи организуют творческие мастер-классы, лекции и анонимные консультации специалистов.

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