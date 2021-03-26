Данные о новых штаммах коронавируса будут передавать в Роспотребнадзор

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Кабмин утвердил порядок предоставления сведений о новых штаммах коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что федеральные и региональные организации, которые проводят молекулярно-генетические исследования вирусов, будут направлять данные по расшифровке генома возбудителя коронавируса в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.

Согласно документу, результаты должны передать в течение суток с момента их получения.

"ЦНИИ эпидемиологии обобщит полученные сведения и направит информацию в Роспотребнадзор. На основании этих данных, к примеру, при выявлении новых штаммов коронавируса, ведомство будет проводить оценку эпидемиологической ситуации и принимать решение об организации проведения профилактических мероприятий", – говорится в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре предложили смягчить требования к тестированию на COVID-19. В планах учитывать не только ПЦР-тесты, но и все определяющие возбудителя вируса.