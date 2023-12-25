Росздравнадзор заявил о достаточном количестве антивирусных и антибактериальных препаратов

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В России в достаточном количестве имеются антивирусные, жаропонижающие, антибактериальные препараты, препараты для лечения гриппа и коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзор со ссылкой на главу ведомства Аллу Самойлову.



"Хочу отметить, что все лекарственные препараты необходимо принимать только по назначению врача", – сказала Самойлова.

Указывается, что Росздравнадзор ведет мониторинг наличия лекарственных препаратов в аптеках и медицинских организациях в постоянном режиме. Самойлова указала, что если какого-то препарата вдруг не окажется в той или иной аптеке, то нужно обратиться к фармацевту, чтобы он подобрал аналог.

До этого помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что в России ввели в оборот свыше 367 тысяч доз вакцины против кори, краснухи и паротита. Уточняется, что препараты предварительно прошли госконтроль в лабораториях Росздравнадзора.

По словам пресс-службы российского Минздрава, антибиотиков с действующим веществом джозамицин в российских больницах осталось на 6,4 месяца, однако их могут заменить на препараты "Азитромицин" и "Кларитромицин", с поставками которых перебоев нет.

Сейчас, по данным министерства, остатки лекарств "Азитромицин" в гражданском обороте покрывают свыше годовой потребности, а обеспеченность препаратами с "Кларитроминицином" – восьмимесячную потребность.

Ранее японская фармкомпания Astellas решила вывести антибиотик "Вильпрафен" и "Вильпрафен солютаб" (международное непатентованное наименование – "Джозамицин") с российского рынка.

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