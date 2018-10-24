В страховую компанию обратились двое пострадавших в Риме болельщиков

24 октября 2018, 14:16
Фото: twitter.com/GalvaniM
В компании "АльфаСтрахование" рассказали, что к ним обратились несколько пострадавших в результате ЧП с эскалатором в метро Рима.
"К нам поступают сообщения от наших клиентов о проблемах", – подтвердил RT глава пресс-службы страховой компании Юрий Нехайчук. По его словам, на данный момент за помощью обратились два клиента, которые получили травмы в метро. Представитель компании уточнил, что один человек сообщил о наступлении страхового случая прошлой ночью, а второй – утром 24 октября.
ЧП в римском метро произошло вечером 23 октября на станции "Реппублика". Большая группа российских болельщиков в это время направлялась на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и "Ромой". Внезапно эскалатор при спуске начал быстрое движение, так что пассажиры не успевали сойти и стали падать друг на друга.
В результате инцидента пострадали 30 человек, 19 из них – болельщики ЦСКА. Двоих россиян прооперировали. В связи с происшествием посольство РФ в Италии открыло горячую линию. Узнать подробности о пострадавших россиянах можно по телефону: +393802652769.
24 октября в российской дипмиссии сообщили, что половину пострадавших в Риме граждан РФ выписали из больницы. Представители посольства также выразили готовность проконсультировать россиян в случае их обращения за компенсацией.
Глава МВД Италии Маттео Сальвини обвинил в ЧП самих российских болельщиков, которые, по его словам, были пьяны и прыгали на эскалаторе.
В больницах остаются 8 болельщиков после ЧП в римском метро
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: