В страховую компанию обратились двое пострадавших в Риме болельщиков

В компании "АльфаСтрахование" рассказали, что к ним обратились несколько пострадавших в результате ЧП с эскалатором в метро Рима.

"К нам поступают сообщения от наших клиентов о проблемах", – подтвердил RT глава пресс-службы страховой компании Юрий Нехайчук. По его словам, на данный момент за помощью обратились два клиента, которые получили травмы в метро. Представитель компании уточнил, что один человек сообщил о наступлении страхового случая прошлой ночью, а второй – утром 24 октября.

ЧП в римском метро произошло вечером 23 октября на станции "Реппублика". Большая группа российских болельщиков в это время направлялась на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и "Ромой". Внезапно эскалатор при спуске начал быстрое движение, так что пассажиры не успевали сойти и стали падать друг на друга.

В результате инцидента пострадали 30 человек, 19 из них – болельщики ЦСКА. Двоих россиян прооперировали. В связи с происшествием посольство РФ в Италии открыло горячую линию. Узнать подробности о пострадавших россиянах можно по телефону: +393802652769.

24 октября в российской дипмиссии сообщили, что половину пострадавших в Риме граждан РФ выписали из больницы. Представители посольства также выразили готовность проконсультировать россиян в случае их обращения за компенсацией.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини обвинил в ЧП самих российских болельщиков, которые, по его словам, были пьяны и прыгали на эскалаторе.