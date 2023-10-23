Москва 24: специалисты расскажут о лечении сосудистых заболеваний

Москвичам рассказали о профилактике и лечении сосудистых заболеваний

24 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "День борьбы с инсультом. Инновации и современные технологии в лечении сосудистых заболеваний".

Какие методы диагностики и лечения инсульта применяются сегодня в современной медицине? Какие факторы влияют на развитие заболевания и что нужно для снижения рисков? Об этом и многом другом расскажут:



директор института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Николай Шамалов;

заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы № 3, врач-невролог, кандидат медицинских наук Наталия Глотова;

заведующий отделением ранней медицинской реабилитации, врач физической и реабилитационной медицины, кандидат медицинских наук, доцент Сергей Кауркин.

в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь! Ещё больше новостей —

Смотрите прямую трансляцию 24 октября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.