Москва онлайн покажет награждение лауреатов премии "Здравомыслие"

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22 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть церемонию награждения лауреатов литературной премии в области медицины "Здравомыслие". Члены жюри назовут имена авторов-победителей и лучшие книги о здоровье и медицине 2021 года.

Премия "Здравомыслие" проводится уже третий год. Ее цель – популяризация медицины и здорового образа жизни, поддержка врачей и авторов, пишущих на просветительские темы.

Смотрите прямую трансляцию 22 октября в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.