Онкологи в Кирове удалили из живота пациента опухоль весом 5,5 кг

Специалисты Центра онкологии в Кирове сумели извлечь из брюшной полости пациента опухоль весом 5,5 килограмма. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, 44-летний мужчина обратил внимание на увеличение живота в объеме. Он обратился с проблемой в поликлинику по месту жительства, после чего был перенаправлен к другим специалистам.

"Мы впервые сделали пациенту магнитно-резонансную энтерографию. Это позволило нам еще на дооперационном этапе, без внедрения в организм человека, установить, к какому органу принадлежит опухоль, какова ее природа и анатомические особенности расположения по отношению к магистральным сосудам", – объяснил заведующий онкологическим отделением № 8 Центра онкологии Роман Головин.

Врач уточнил, что предварительная подготовка позволила заранее грамотно спланировать операцию по удалению опухоли.

В Минздраве добавили, что опухоли подобных размеров крайне опасны из-за риска их разрыва и последующего внутрибрюшного кровотечения.

Ранее стало известно о новом, доселе неизвестном механизме образования онкологических заболеваний. Ученые Национального университета Сингапура обратили внимание на один из белков, который кодирует РНК.

