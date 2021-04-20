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Общество

19:40

Ученые сравнили заразность "британского" и обычного штаммов коронавируса

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ученые из Израиля выяснили, что "британский" вариант коронавируса на 45 процентов заразнее, чем исходный вариант SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости.

Для проведения исследования были изучены данные 300 тысяч пациентов, у которых выявили различные генетические варианты коронавируса.

"Мы использовали результаты тестирования трех различных вирусных генов. В "британском" варианте, также известном как B.1.1.7, один из этих генов, ген S, стерт в результате мутации. Поэтому мы смогли отследить распространение этого варианта даже без генетического секвенирования", – рассказал один из авторов статьи Ариэль Муниц, профессор кафедры клинической микробиологии и иммунологии медицинского факультета.

Результаты проведенных анализов показали, что в декабре 2020 года к "британскому" варианту вируса относились лишь 5% зараженных, однако уже через шесть недель в Израиле "британским" штаммом заразились 90%.

Для выяснения такого резкого увеличения авторы сравнили показатель R – эффективное репродуктивное число, характеризующее заразность вируса для каждого из вариантов.

На втором этапе исследования авторы разложили анализы по возрастным группам и выяснили, что чаще всего инфекция распространяется среди тех, кто старше 60 лет. Однако после первого этапа вакцинации у половины пациентов этого возраста произошло резкое падение числа новых случаев заражения.

"В течение января наблюдалось резкое падение числа новых случаев в группе 60+, наряду с продолжающимся ростом общего числа заболевших. Учитывая то, что 90 процентов смертей от COVID-19 приходились именно на эту возрастную группу, можно сказать, что вакцина спасла не одну сотню жизней", – рассказали специалисты.

Авторы исследования считают, что, несмотря на высокую распространенность "британского" варианта, благодаря трем государственным программам – массовому ПЦР-тестированию, регулярному мониторингу среди обитателей домов престарелых и массовой вакцинации пожилых – в Израиле удалось переломить ситуацию с распространением коронавируса и значительно снизить показатель смертности.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о формировании новых штаммов коронавируса в России. По ее словам, в стране выявлено 192 случая заражения "британским" штаммом COVID-19 и 21 – "южноафриканским", при этом в России описываются и собственные мутации, не свойственные описанным за рубежом штаммам, уточнила Попова.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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