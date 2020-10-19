В Роспотребнадзоре опровергли появление иммунитета к COVID-19 после ОРВИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что перенесенная острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) не формирует иммунитета к COVID-19. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
"Информация о том, что перенесенная острая респираторная вирусная инфекция защищает от коронавируса, является фейком", – заявил эксперт.
Горелов объяснил, что иммунитет формируется специфическим образом, то есть конкретно на каждый отдельный возбудитель. Поэтому естественная защита от коронавируса может сформироваться только после перенесенной болезни.
Кроме того, специалист рассказал, почему в отдельных случаях фиксируется малое число антител. Это может быть вызвано тем, что COVID-19 был перенесен 2–3 месяца назад относительно даты тестирования. С течением времени уровень антител снижается, но сохраняется клеточная память.
Александр Горелов подчеркнул, что на данный момент тотальные ограничения из-за распространения коронавируса не требуются. Уже принятых мер будет достаточно, если граждане будут соблюдать профилактику COVID-19 и проявлять сознательность.
Ранее Сергей Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом, а также ответил на своем персональном сайте на популярные вопросы москвичей. В частности, градоначальник объяснил систему тестирования в столице и особенности лечения в стационарах.
Собянин принял решение об открытии еще двух резервных ковид-госпиталей
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