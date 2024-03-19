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19 марта, 16:16

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную лечению туберкулеза

Фото: depositphotos/diego_cervo

20 марта в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция столичного департамента здравоохранения, посвященная борьбе с туберкулезом и профилактике заболевания.

Перед журналистами выступят:

  • доктор медицинских наук, профессор, главный фтизиатр департамента здравоохранения Москвы, директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Елена Богородская;
  • доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного фтизиатра департамента здравоохранения Москвы Татьяна Севостьянова.

Смотрите прямую трансляцию 20 марта в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

медицинапресс-конференция
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