Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную лечению туберкулеза

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20 марта в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция столичного департамента здравоохранения, посвященная борьбе с туберкулезом и профилактике заболевания.

Перед журналистами выступят:



доктор медицинских наук, профессор, главный фтизиатр департамента здравоохранения Москвы, директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Елена Богородская;

доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного фтизиатра департамента здравоохранения Москвы Татьяна Севостьянова.

Смотрите прямую трансляцию 20 марта в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.