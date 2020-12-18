Россия и Германия проведут переговоры по совместному производству вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты из России и Германии проведут переговоры по вопросам совместного производства российских вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"В ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин", – сообщили в ведомстве.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел телефонный разговор с коллегой из ФРГ Йенсом Шпаном. В частности, Мурашко рассказал Шпану об эффективности российских вакцин. Также он сообщил об онлайн-платформе, которая содержит информацию о тех, кто получил прививку.

В свою очередь Шпан заявил о готовности сотрудничества российской и немецкой сторон. В частности, планируется рассмотреть возможности привлечения компаний ФРГ для совместного производства российских вакцин.

Ранее Владимир Путин предложил странам СНГ вместе работать над производством препаратов от COVID-19. Он отметил готовность российской стороны в совместной деятельности по выпуску вакцин от коронавируса, а также заявил о заинтересованности Москвы в этом вопросе.