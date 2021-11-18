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Москва 24

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Общество

16:42

Москва 24: специалисты расскажут о лечении COVID-19 и коллективном иммунитете

медицина общество пресс-конференция

Фото: depositphotos/stockasso

19 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".

О коллективном иммунитете, необходимости обязательной вакцинации и особенностях новых штаммов коронавируса расскажут:

  • профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн (онлайн);
  • кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков;
  • кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский (онлайн).

Смотрите прямую трансляцию 19 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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