Москва 24: специалисты расскажут о лечении COVID-19 и коллективном иммунитете

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19 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".

О коллективном иммунитете, необходимости обязательной вакцинации и особенностях новых штаммов коронавируса расскажут:



профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн (онлайн);

кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков;

кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский (онлайн).

Смотрите прямую трансляцию 19 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.