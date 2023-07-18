В Минздраве заявили, что медизделия на основе ИИ появятся во всех субъектах РФ

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Медицинские изделия на основе искусственного интеллекта внедрят во все российские субъекты уже в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

"В этом году во всех субъектах Российской Федерации появятся медицинские изделия и продукты, которые основаны на искусственном интеллекте. 32 региона уже законтрактовали, полмиллиарда рублей направлено в субъекты", – уточнил глава ведомства.

Ранее стало известно, что в сфере здравоохранения Москвы задействуют 12 российских зарегистрированных медицинских сервисов с технологиями искусственного интеллекта. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, они были одобрены Росздравнадзором – это 70% от всех зарегистрированных в РФ таких программ.

До этого она сообщила, что новый сервис ИИ, который внедрили в Москве, может выявить рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии головного мозга.

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