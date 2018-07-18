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Москва 24

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Общество

18 июля, 16:30

Время приезда скорой помощи по вызову в Москве сократилось

медицина город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Время приезда скорой помощи по вызову в Москве в этом году сократилось до 11,7 минуты, сообщил заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников в рамках Московского урбанистического форума.

Он уточнил, что в прошлом году в среднем скорая приезжала за 12,4 минуты, а сегодня это уже 11,7 минуты. Такого результата удалось достичь, в том числе, благодаря развитию дорожной сети столицы, считает Печатников.

По его словам, это было бы невозможно, если бы не развивалась транспортная система, не строились новые дороги и не появилась бы выделенные полосы.

Московский урбанистический форум, тема которого "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни", продлится до 22 июля. В его рамках обсудят итоги масштабных городских трансформаций последних десятилетий, вопросы адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям и другое.

"Москва в цифрах": работа скорой помощи

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