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16 февраля, 22:24

В Госдуме опровергли идею запрета на покупку авто без гаража

медицина

16 февраля, 22:24

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Фото: depositphotos/06photo

В Госдуме опровергли информацию СМИ о том, что в парламенте обсуждают возможность запрета продажи автомобилей тем, у кого нет в собственности или аренде гаража или парковочного места. "Российская газета" сообщает, что предложения по введению соответствующей нормы действительно поступали от частных граждан и правительств регионов, но всерьез их никто не воспринимал.

Ранее одно из изданий со ссылкой на источник в парламенте сообщило, что идею запрета поддержали Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов. Общественников беспокоит уничтожение зеленых зон и переполненные машинами дворы. Нередки случаи, когда автомобили оставляют прямо на детских площадках.

Ранее сообщалось, что в Москве могут появиться специальные зоны, заезжать в которые будет запрещено автомобилям низких экологических классов. С таким предложением выступили в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). На сайте правозащитной организации отмечается, что мэр столицы Сергей Собянин поддержал инициативу.

медицина

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