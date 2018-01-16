Скворцова назвала приоритет для финансирования здравоохранения в 2018 году

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Приоритетом для финансирования в области здравоохранения является лечение онкологических заболеваний, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

На Гайдаровском форуме она подчеркнула, что в министерстве серьезно относятся к концентрации ресурсов на определенных проблемах в зависимости от приоритетов. По словам Скворцовой, несмотря на финансово-экономические сложности последних лет вклад в здравоохранение ежегодно рос, сообщает "Газета.ру".

В 2018 году планируется расширить возможности для получения амбулаторной помощи пациентам с онкологией, в том числе паллиативной. Скворцова напомнила, что в последние два года число паллиативных центров увеличилось на 40 процентов.