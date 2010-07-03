Смертность от инфаркта миокарда в Москве снизилась на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Москве за последние пять лет на 20 процентов уменьшилось число умерших от инфаркта миокарда. В городе проводят серьезную работу по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"А количество летальных исходов в больницах от острого инфаркта миокарда снизилось до 6 процентов. В 2010 году оно составляло 14,2 процента. Кроме того, в два раза выросло количество пациентов с острым инфарктом миокарда, которым провели ангиопластику – стентирование сосудов сердца", – говорится в сообщении.

Как уточняется, при помощи налаженной маршрутизации от момента прибытия скорой помощи на вызов и до начала операции при инфарктах и инсультах проходит не больше часа.

Кроме того, в инсультных центрах, которые находятся в крупных многопрофильных стационарах в разных районах города, есть по две ангиографические установки.

Ранее сообщалось, что российские медики разработали новый метод лечения сложных сердечных патологий, основанный на использовании стволовых клеток. Препараты, созданные на основе стволовых клеток, можно вводить пациенту с помощью капельницы, либо же возможны инъекции прямо в сердечную мышцу. Этот метод позволяет сократить очаги повреждения после инфарктов, снизить болевой синдром и сделать сосуды более эластичными.