Москва 24: специалисты расскажут о достижениях в области фармакологии и биотехнологий в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

16 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Новейшие достижения российских ученых в области фармакологии и биотехнологий".

Изменится ли российский фармацевтический рынок после ухода зарубежных производителей? Стоит ли бояться дефицита лекарств из-за введенных санкций? Сколько времени уходит на разработку и создание нового лекарственного препарата и как быстро происходит его вывод на рынок? Об этом и многом другом будут рассказывать:



аспирант Института общей генетики имени Вавилова РАН, ведущий разработчик тест-систем для ДНК идентификации человека Максим Скалин;

кандидат медицинских наук, член научного общества иммунологов и аллергологов Борис Никулин;

заведующий лабораторией исследований биотехнологических препаратов, кандидат фармацевтических наук Дмитрий Гребенкин;

доктор фармацевтических наук Игорь Шохин;

руководитель группы ветеринарных врачей российского производителя ветеринарных препаратов Сергей Пархоменко.

Смотрите прямую трансляцию 16 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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